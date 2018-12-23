Очевидцы удивились укладке асфальта в мороз на Шуваловском: Нанотехнологии тестируют

Невзирая на снег, гололед и морозы петербургские коммунальщики вняли рекомендациям Росавтодора и взялись за ремонт асфальтового полотна на Шуваловском проспекте у пересечения с Мебельной улицей, рассказали свидетели дорожной "реновации" в Telegram. Видео с трудом дорожников публикует "Фонтанка".

"Нанотехнологии по укладке асфальта на снег тестируют на Мебельной улице", - делятся петербуржцы.

Очевидцы находят качество выполненных работ сомнительным.

Напомним, ранее Росавтодор, пренебрегая европейскими стандартами по укладке асфальта, разработал ряд собственных методик, где в том числе отмечается, что перестилать дорожное полотно в РФ можно и в ненастье, и в мороз (до -10 градусов).

Как отметил координатор проекта ОНФ "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", член комитета Государственной думы по транспорту Александр Васильев, качественное обновление дорог в обозначенных выше условиях могут себе позволить лишь крупные компании, располагающие в своем "арсенале" необходимой техникой, но никак не региональные муниципальные организации.