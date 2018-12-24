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24 декабря, 9:40

Вишневский усомнился в "настоящести" Путина во время пресс-конференции

Минувшим днем пресс-атташе президента Дмитрий Песков пожаловался, что по большей части во время большой пресс-конференции Владимира Путина, прошедшей 20 декабря, слово зачастую доставалось не настоящим журналистам, а жалобщикам.

"Подобные ситуации, конечно, нас заставляют задуматься. Но как оградить эту пресс-конференцию от нежурналистов, мы пока не понимаем", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Вторя Пескову, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский иронично усомнился в настоящести представленного президента. Однако, подчеркнул он, важен скорее не факт того, кто сидел перед людьми в зале, сколько то, что в зал не проникли истинные мастера своего дела.

"Дмитрий Песков посетовал, что на пресс-конференцию Владимира Путина проникли ненастоящие журналисты. ФСО недосмотрела, понимаешь. Но в таком случае, где гарантия, что президент был настоящий? А если серьезно, то проблема не в том, что туда проникли ненастоящие журналисты. Проблема в том, что туда — за редчайшими исключениями, — не проникли настоящие",

Борис Вишневский

На прошедшей накануне большой пресс-конференции Путина представители СМИ задавали главе государства вопросы, кажущиеся им актуальными - например, принятие пенсионной реформы, инцидент в Керченском проливе, запреты концертов рэп-музыкантов, конфликт в Сирии и другие. Особый восторг зала вызвал вопрос корреспондента издания Life, касающийся планов президента на женитьбу.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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24 декабря, 20:09    
19:22 не взял тебя кролик заместо жены? Вот какая беда. Придётся остаться троллем всего навсего Ха,ха,ха.....

24 декабря, 19:22    
Да там в помощников одна родня Кролика. Да и не будучи депутатом в прошлом созыве он сумел пристроить свою жену на ставочку сразу двум депутатам от яблока. Тот еще прохиндей!

24 декабря, 17:08    
Путин вернул Крым, а Вишневский оформил жену в помощники на зарплату.
Вот и вся разница.

24 декабря, 15:50    
А квартиру двушку для мошенников молдаван, не платящих налоги, выбил не настоящий Вишневский, а клон Вишневского?
А халявное жилье на Петроградке за взятку для аферистки "сделал" тоже не Макаров, а святой дух Макарова?
Сколько же еще клонов в ЗакСе?

24 декабря, 15:27    
15:19 Мария, народ думает, что президент - гомосексуалист. Поэтому, этот вопрос очень важный.

24 декабря, 15:19   Мария   karpechenko_mariya@mail.ru
Почему так народ интересует женитьба престарелого президента?-может быть в этом и секрет нашего жития-бытия?-а,вот,если бы так активны были в вопросе пенсионной реформы....

24 декабря, 15:15   Галина   g.melexina2013@yandex.ru
"...А царь-то не настоящий!!!" Одни демоны во власти!

24 декабря, 14:33    
13:53 - а вот и сам жополиз из свиты.

24 декабря, 13:53    
Зато пархатый жидёнок у нас настоящий - обрезанный и беспредельно наглый. И свиту из преданнызх жополизов содержит как и положено богоизбранным.

24 декабря, 13:44    
Путин красиво исполнил предновогодний ритуальный танец под названием "пресс-конференция для СМИ" и продолжил работать! Это всё!

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