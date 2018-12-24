Беглову поведали о бедах Центрального района

Временно исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов минувшим вечером погулял в компании активистов по Центральному району города и выслушал их жалобы.

На встрече врио губернатора отметил, что во главе районов и муниципалитетов должны стоять люди, проживающие в них и близкие к среде, знакомые с проблематикой местности. Петербуржцы попросили Беглова подумать над созданием территориальных общественных самоуправлений (ТОСы): ожидается, что данный проект будет изначально реализован именно в Центральном районе.

Помимо прочего, активисты известили и.о. градоначальника о том, что хотели бы видеть в Мытном дворе новое рекреационную зону, а также попросили реорганизации Апраксина двора или Аракчеевских казарм под арт-пространство. Поведали и о наболевшем: засилье рекламы интим-услуг и малом количестве зеленых зон.

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