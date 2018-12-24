Единороссы предлагают без очереди зачислять в школы детей судей и прокуроров

Представители фракции "Единая Россия" петербургского Заксобрания предлагают наделить детей судей, прокуроров и следователей преференциями при зачислении в начальные школы. На сегодняшний день данная опция доступна лишь отпрыскам полицейских и сотрудников Росгвардии.

Руководитель парламентских единороссов Александр Тетердинко отметил, что профдеятельность перечисленных категорий граждан постоянно сопряжена с высокой физической и интеллектуальной нагрузкой, а также риском для здоровья.

"Мы знаем, с каким давлением ежедневно сталкиваются представители судебной власти. Убежден, что им необходимо оказывать социальную поддержку наравне с другими представителями силовых структур", - ответствовал Тетердинко.

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