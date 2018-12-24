На Университетской набережной вновь горел особняк Черкасского

Заброшенный владельцем исторический особняк князя Алексея Черкасского, расположенный на площади Трезини на Васильевском острове, вновь был охвачен огнем, отмечают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП Петербург". Сейчас на месте работают пожарные, огонь локализован.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Несколько месяцев назад с особняком приключилась аналогичная история: тогда на первом этаже загорелся мусор.

"Фонтанка" подробно освещала историю здания, собственником которого является совладелец холдинга "Адамант" Борис Берсон.

Отмечается, что внимание владельца к памятнику архитектуры пытались привлечь и прокуратура, и комитет по охране памятников, однако пока пребывающий в Израиле Берсон никак себя не проявил.

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