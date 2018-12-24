18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

24 декабря, 11:32

Россияне назвали главными событиями года открытие Крымского моста и пенсионную реформу

Почти половина (47%) опрошенных социологами "Левада-центра" жителей России сочли открытие моста через Керченский пролив одним из главных событий уходящего года. Следом за ним, передает "Интерфакс", идет принятие правительственной инициативы о повышении возраста выхода на пенсию (46%).

Также в перечень отмеченных россиянами эпизодов попали выборы главы государства в марте (37%), Чемпионат мира по футболу (36%), пожар в кемеровском торговом комплексе "Зимняя вишня" (34%), трагедия в Керченском политехническом колледже (28%), боевые действия в Сирии (22%) и в Украине (19%), а также акции протеста, вызванные принятием "пенсионной реформы" (16%).

Подытоживая, 57% россиян заявили, что лично для них год выдался вполне удачным, тогда как противоположного мнения придерживается 31% респондентов.

 

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


24 декабря, 21:43    
событие года - путин агент штази...

24 декабря, 16:36    
14:07  
Любезный, Вы читать-то умеете, хотя бы на уровне 1-го класса?...  
Любезный, Вы понимать-то правильно, Вами же прочитанное, умеете?

24 декабря, 14:44   Телеросс  
Самое главное событие года, это пресс-конференция Владимира Владимировича Путина!
На втором месте - переименования аэропортов.

24 декабря, 14:40    
13:34 "Уралмаш", ЧТЗ,  ХТЗ, "Магнитка", "Днепрогэс", "Вагонка" ....
Саша опять перечислил объекты строительства ненавистного ЗАПАДА!!! Сколько тебе платят за подрывную деятельность по плану Маршалла? Сколько ты будешь прикидываться патриотом?

24 декабря, 14:34    
14:26. Они не доносы писали, а ИНФОРМИРОВАЛИ органы безопасности об экстремистской, подрывной работе всяких врагов народа и первого мире социалистического государства!Это как сейчас информировать власть о подготовке кем-либо теракта, и что же в этом плохого???

24 декабря, 14:26    
14:19 Мразь, это те, кто в советское время писал доносы на "идеологически чуждых", а сегодня лижет все места выкормленному Собчаком преемнику Ельцина и ликует при этом от удовольствия. Сам, небось, ещё с коммунячьих времён персональный пенсионер?

24 декабря, 14:19    
14:07. У тебя башка есть? Я пишу, что именно конце 80-х, начале 90-х не советские пенсионеры(!!!!!), а 30-летние граждане в основном крушили СССР под призывы Ельцина с танка у Белого дома и тд., это они-гады стаскивали с танков наших мальчиков-танкистов-срочников, пытавшихся отстоять Советский Союз от прозападной мрази! Сейчас им под 60 лет(предпенсионное проклятое и проклЯтое поколение) и именно они больше всех недовольны реформой! Тех антисоветчиков, кто ходил на митинги национал-предателей СССР, надо вычислить и вообще не давать им пенсии! Спасибо Путину, что их он покарал задержкой на 5 лет!

24 декабря, 14:07    
13:07 Любезный, вы считать-то умеете, хотя бы на пальцах? 2018 - 1991 = 27. Нынешним тридцатилетним в 1991 году было 3 года. Вы со своей коммунистической пропагандой совсем утратили чувство реальности. Вот такие ликующие маразматики и допустили, чтобы в стране с профицитом бюджета в 3 триллиона рублей увеличили пенсионный возраст.

24 декабря, 13:34    
Крымский мост - это реально величайшая стройка десятилетия, это как сталинские гиганты индустрии мирового уровня в 30-е годы: "Уралмаш", ЧТЗ,  ХТЗ, "Магнитка", "Днепрогэс", "Вагонка" Нижнего Тагила и тд и тп. Тогда народ ликовал при окончании строительства, прославляя Сталина, и совершенно не обращая внимания на репрессии врагов народа, так и сейчас ликует по поводу открытия Крымского моста, не замечая Сенцова, Сущенко, Серебренникова и тд. Всё правильно!!! Россия, вперёд!!!

24 декабря, 13:16    
счастливый народ в своем невежестве - крымский мост теперь у него теперь есть!?.. народ показал, как велика его глупость и что он еще крепостной по духу... вот и появляются всякие агенты штази в царях... не страшит даже "недожитё" до пенсии...  это не французы - революционеры по духу - они как были, так и остались революционерами, не терпящими над собой тиранов-правителей и дураков-чиновников, один гимн чего стоит... да и хрен с народишком - пусть вымирают...

Страница 1-ая (всего: 2) : 2 » 
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

24 декабря, 20:55 Силуанов упрекнул Росстат в "ужасном качестве" подсчетов

24 декабря, 20:21 Министр связи отрицает переговоры с OneWeb о покупке доли и предоставлении частот

24 декабря, 19:57 Одетых в желтые жилеты "бессрочников" задержали у метро "Черная речка"

24 декабря, 19:50 Лукашенко решил не называть Россию братским государством   5

24 декабря, 19:27 Прокуратура запросила 3 года для праворадикала, пошутившего над соратником в интернете

24 декабря, 19:16 В Совфеде предложили ограничить срок ареста последственных одним годом

24 декабря, 18:23 Шахназ Шитик задержали в суде за пререкания с приставом   1

24 декабря, 17:59 В Генпрокуратуре сообщили о росте коррупции в России   3

24 декабря, 17:39 Депутаты Анохин и Чебыкин вошли в возглавляемый Бегловым Экологический совет

24 декабря, 17:28 Кириенко назвал сопереживание "важной вещью" для управленцев   1

24 декабря, 16:57 Медведев сменил главу Росстата   1

24 декабря, 16:29 В Петербурге ужесточили контроль за очисткой крыш от снега   4

24 декабря, 15:59 Муниципал: Черепанов предложил Памфиловой бороться с фальсификациями с помощью отметок в паспортах   10

24 декабря, 15:55 Пропавший в Петродворцовом районе пруд стал поводом для уголовного дела   1

24 декабря, 15:39 Ушел из жизни бывший депутат ЗакСа Сергей Антипов   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.