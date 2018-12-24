"Зеленый фронт" ратует за изъятие спецтехники незаконно размещающих мусор лиц

Экологическое движение "Зеленый фронт" предлагает дополнить статью 8.2 Кодекса административных правонарушений правками, предполагающими конфискацию спецтехники у лиц, незаконно размещающих мусор на территории Петербурга и Ленинградской области, с тем, чтобы в дальнейшем пресечь их действия.

Активисты полагают также, что нарушители должны не только отделываться изъятием техники, но и материально возместить урон, причиенный их действиями окружающей среде.

Свои предложения с обоснованием позиции представители движения направили в министерство природных ресурсов и экологии и комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

"Как показали годы природоохранной работы, копеечные штрафы не дают профилактического эффекта, а доказать, что водитель работал в этот момент по команде начальства вывозящей отходы компании, крайне затруднительно. Сейчас спецтехника арестовывается у нарушителей лишь как обеспечительная мера и возвращается им после оплаты административного штрафа", - пояснил председатель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.