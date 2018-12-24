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24 декабря, 12:55

Градозащитники указали Беглову на недопустимость прибавления к "Пулково" нового имени

Городские парламентарии и представители комитета защиты Петербурга направили обращение временно исполняющему обязанности градоначальника Александру Беглову, в котором отмечают, что добавление аэропорту "Пулково" имени выдающегося деятеля безосновательно и, помимо прочего, материально накладно.

В послании к и.о. губернатора общественники называют проект "Великие имена России" "шоу" и "профанацией".

"Для Петербурга аэропорт "Пулково" — его визитная карточка, важнейший брэнд, хорошо известный петербуржцам и гостям нашего города. Название, отражающее один из древнейших топонимов на петербургской земле, как нельзя лучше дает представление как о местоположении, так и о значимости аэропорта", - говорится в тексте послания.

Добавление в качестве "аппендикса" некоего нового имени для воздушной гавани избыточно и не нужно, а представленные в перечне предложений персоналии и без того увековечены в различных вариантах на просторах города, считают активисты.

В довершение послания градозащитники подчеркнули, что подобного рода "топонимические новации" потребуют ощутимых для городской казны финансовых трат. Не исключено также, резюмировали они, что сей процесс не обойдется без "распила" средств.

Напомним, постфактум второго тура голосования, проведенного в рамках "Великих имен России", лидером второго тура по выбору "обновленного" наименования "Пулково" стал писатель Федор Достоевский.

Добавим также, согласно указу президента Владимира Путина, присвоение географическому объекту имени выдающегося деятеля не влечет за собой изменения установленного наименования.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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24 декабря, 17:26    
Уточняю к 17-22:  proedra

24 декабря, 17:22    
Комментаий на сайте [цензура]:
Владимир 2 недели назад
Я просто негодую от этой дурной затеи. Все годы отработал в Атомной отрасли. На заводе ходила аксиома. Плохо работать с дураком, но еще хуже, когда рядом дурак с инициативой. Жди от него беды. Пушкин и Лермонтов, Королев и Ломоносов велики во всем мире!!! В честь их названы лучшие ВУЗы и площади и даже города, а аэропорты это рангом ниже. Зачем!!! Мединский хотя бы театры привел в порядок, а Митрополит может только свои церкви и монастыри переименовывать и не лезть в государственные дела.
Заглядывая в историю можно привести десятки переименований городов. Приведу пример только по Санкт Петербургу. Город переименовывали аж 4 раза и все неудачно. Название длинное и содержит немецкий смысл, а город создал Петр 1.
Надо брать пример с великих городов, таких как Рим, Вена, Париж, Берлин, Москва, Мадрид, Каир, Пекин и др. Названия короткие и величавые и не привязаны к великим именам, поэтому тысячи лет существуют.

24 декабря, 16:20    
Все - на выборы! И только мы - сами и никто - вместо нас!

24 декабря, 14:36    
Переименователи, идите на Хер! К Достоевскому.

24 декабря, 13:48    
13-10 Беглов так испугался ! Надо не только УМЕТЬ читать, но и ПОНИМАТЬ написанное. Наименование не меняется, а прибавляется ещё одно слово для понта. Сколько раз это объясняли ! Так что голосуй за жидяру.

24 декабря, 13:35    
Задорнов ведь верно говорил "Голосуй, не голосуй, все равно получишь ..."

24 декабря, 13:10    
Абсолютно верное предупреждение Беглову! Если переименует наш любимый аэропорт "Пулково", то голосовать на выборах за Беглова не будем в сентябре!

24 декабря, 13:09    
Денег на больных детей, стариков, бездомных НЕТ! А на этот маразм -есть. У меня чувство, что власть только поганит город уплотнительными застройками, переименованиями.  "Пулково" -это бренд Питера. Ну при чем здесь еще и Достоевский или кто другой?  Голосование за свои маразматические идеи проводите в больнице Скворцова-Степанова? А Наполеона спрашивали?

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