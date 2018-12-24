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24 декабря, 13:50

Комитет по благоустройству заключил новый контракт по сбору опасных отходов

Комитет по благоустройству нашел нового подрядчика по обеспечению сбора опасных отходов, извлеченных из состава ТКО.

В грядущем 2019 году в Петербурге появится больше экобоксов (407 вместо 381), куда можно сдать испорченные градусники и лампы накаливания, а также расширен перечень принимаемых позиций. В список войдет, например, оргтехника и периферийные устройства. Также по-прежнему в каждом районе города будут по графику работать экомобили. 

Добавим, не так давно депутат петербургского ЗакСа Надежда Тихонова обратилась к руководителю комитета по благоустройству Владимиру Рублевскому с предложением включить в перечень отходов, которые принимают на утилизацию городские экомобили, отработанные автопокрышки.



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24 декабря, 17:12    
Раздельный сбор - это неизбежно, или захлебнёмся в мусоре.  А Комитет можно поздравить с тем, что удалосьнайти и договориться с новым подрядчиком.  Мусорный бизнес выгоднее, чем добыча золота.

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