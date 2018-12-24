Кремль рекомендует губернаторам обзавестись собственными SMM-помощниками

Администрация президента настоятельно рекомендует всем губернаторам, в чьих субъектах в 2019 году пройдут региональные выборы, превентивно озаботиться поиском и устройством на работу помощников в сфере интернет-коммуникаций, поделились с РБК осведомленные источники.

Специалист по SMM обязан будет работать с блогерами, заниматься производством и продвижением в интернете контента, связанного с региональной повесткой, оперативно реагировать на обращения граждан, организовывать деятельность пресс-службы главы региона. Отмечается, что несмотря на столь оперативную загруженность, вести социальные сети SMM-помощник за своего руководителя не должен будет.

Рекомендуемые АП подразделения по интернет-коммуникации уже существуют при правительстве Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода и Чечни.

"Мы рассчитываем создать должность помощника губернатора по работе с SMM, на нем замкнуть работу со всем, что связано с первым лицом региона в соцсетях, в том числе ловить и купировать негатив", - поделился один из собеседников РБК.