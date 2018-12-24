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24 декабря, 14:35

В Петербурге уволили женщину-педагога, называвшую учеников "гопниками" и "проститутками"

После того, как на просторах масс-медиа получил широкую огласку случай с "буллингом" учеников педагогом, своего поста лишилась преподаватель петербургской школы №81, не скупившаяся во время занятий на бранные выражения в адрес подопечных, именуя представительниц женского пола "подзаборными девушками легкого поведения", а юношей - "гопниками".

Как передает "Росбалт", на данный момент учитель упразднена в должности "по обоюдному решению сторон в связи с нарушением этикета". В администрации заведения рапортовали, что в школе провела проверку специальная комиссия, опросившая об инциденте учеников. Превентивно отстраненная от работы педагог призналась, что действительно позволяла себе нелицеприятные выражения в адрес детей.

Напомним также, не так давно в поле зрения СМИ попала еще одна школьная преподаватель из Петербурга, именовавшая ребят "тупыми и убогими бедняками". Прокуратура обещала провести проверку данного случая и привлечь к дисциплинарной ответственности всех виновных.

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24 декабря, 18:57    
17.07
Тот, кто употре[цензура]ет слово "училка", сам является гопником. Вы не имеете никакого представления о работе учителя и поэтому вы профессионал только болтать языком и стучать по клаве.

24 декабря, 17:07    
14-41
Возможно Вы и правы. "Детишки" есть разные. Могут вывести из равновесия многих. Однако настоящий профессионал должен уметь держать в рамках и хамов и шалав. Что, признаться, очень трудно. Так что училка, возможно, права, но говорить так, как она - это признание своего поражения.

24 декабря, 14:41    
А может педагог говорила ПРАВДУ? Столько всякой швали среди подростков в капиталистической и аморальной России...

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