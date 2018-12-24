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24 декабря, 14:55

Радзиховский: Преимущество Путина перед Западом - отсутствие оппозиции

Говоря о том, сможет ли Владимир Путин поддерживать «добрые» отношения с Германией и Европой в том случае, если новым канцлером после «уступчивой» Ангелы Меркель станет более жесткая преемница, политолог Леонид Радзиховский в эфире ARU.tv отметил, что такое положение дел может быть невыгодно президенту.

Именно поэтому, если данный вариант событий обретет реальность, её, преемницу, придется, применив хитрость и силу, «выбивать», кооперируясь с «политическими чудаками» и сделав при этом ставку на популистов.

Одним из таких людей Радзиховский видит оппонента британского премьера Терезы Мэй – Джереми Корбина: «Это – антисистемный человек, который будет симпатизировать Путину в том контексте, что он противостоит Америке на международной сцене».

Путин резонно считает, что у него есть огромное преимущество перед западными лидерами, заключающееся в том, что у него нет оппозиции и что он будет президентом – царем – ровно столько, сколько он хочет. Все эти Макроны и Меркели уходят и приходят, а у него в запасе – вечность. Но беда в том, что их много, а он – один. Вот, как я понимаю, в чем проблема Путина – переиграть, добиться отступления Запада, не идти ни на какие уступки и делать ставку на антисистемные силы в Европе в надежде, что истеблишмент трещит, европейская система раскачивается, что ЕС в глубоком кризисе,

Леонид Радзиховский - об отношениях Путина с Западом
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24 декабря, 20:38   Едро-благодетель   ПЖиВ
Россия все страны обогнала по уровню жизни. Люди стали жить до 100 лет при солнцеликим Путиным. Живут так долго, что пришлось возраст пенсионный поднять. То наглецы, рады до 150 лет существовать.

24 декабря, 15:33   Игорь  
Откуда она возьмется, если к власти в 91 пришло обычное шакалье и люди понимают, что те что сегодня к ней рвутся, еще хуже. Пусть Ходор довольствуется тем, что урвал. Ему до конца дней хватит с избытком.

24 декабря, 15:19    
Меркель в ближайшие годы не собирается оставлять пост главы Германии, а когда соберётся, то Путин её пристроит топ-менеджером в "Газпром", "Роснефть" или "Новатэк", как экс-канцлера ФРГ Шрёдера, к примеру...

24 декабря, 15:06    
Путин ведёт борьбу с Западом умело, что показали и совершенно никчемные и бесполезные западные санкции! Россия живёт, развивается, самое интересное впереди, особенно с учётом неожиданных решений Трампа, вроде вывода американских ВС из Сирии и тд.!

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