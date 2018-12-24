Ушел из жизни бывший депутат ЗакСа Сергей Антипов

В субботу, 22 декабря, на 59-м году жизни скончался член Либерально-демократической партии России, депутат Заксобрания Петербурга двух созывов Сергей Антипов, передает сайт петербургского ЛДПР.

В период с 1999 по 2003 год Антипов возглавлял криминальную милицию Колпинского района. Затем был главой администрации Колпинского района.

Антипов избирался депутатом ЗакСа в 2007 и 2011 годах. Был заместителем председателя бюджетно-финансового комитета петербургского парламента.

В 2016 году он проиграл борьбу за место в Заксобрании от 25-го округа (Колпино) Елене Киселевой из "Единой России".

Антипов восемь раз был награжден государственными наградами, в том числе орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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