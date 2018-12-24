Пропавший в Петродворцовом районе пруд стал поводом для уголовного дела

В Петродворцовом районе отдел Следственного комитета по Петербургу возбудил уголовное дело из-за исчезновения пруда, сообщили в городской прокуратуре.

В ходе проверки еще в конце октября специалисты установили, что пруд пропал из-за того, что его засыпали грунтом при устройстве временной подъездной дороги осенью 2018 года. Тогда же стало известно, что строители незаконно снесли 85 деревьев.

По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Когда будут найдены конкретные виновные, в прокуратуре решат, как они будут возмещать нанесенный природе ущерб.