В Петербурге ужесточили контроль за очисткой крыш от снега

Врио губернатора Алекcандр Беглов подписал постановление, в котором прописан порядок действий госорганов по контролю за уборкой льда на крышах Петербурга, сообщили в Смольном.

Документ определяет порядок действий властей, если управляющие организации не справляются с обязанностями по уборке льда. Фиксировать нарушения будут сотрудники районных администраций, которые должны будут составить акт с приложенными фотографиями неочищенных ото льда крыш. Управляющим компаниям дадут сутки на уборку, опасную зону нужно будет огородить. Спустя сутки представители районных властей должны будут проверить, исправлена ли ситуация, и если нет – составить второй акт.

Эти документы передадут в Госжилинспекцию, которая привлечет нарушителей к административной ответственности. Граждан будут штрафовать на суммы от тысячи до пяти тысяч рублей, юрлиц – от 100 тысяч до миллиона рублей. Эти штрафы должны частично покрыть затраты города на ликвидацию опасных ситуаций и их последствий, пояснили в Смольном.

В 2017 году ряд падений сосулек с крыш привело к травмам петербуржцев. В феврале лед слетел с кровли прямо на подростка в Адмиралтейском районе, затем на пенсионера упала льдина с крыши администрации МО Измайловское. Примерно тогда же на Васильевском острове из-за падения сосульки погибла пожилая женщина. В результате был уволен замглавы района.