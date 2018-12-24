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24 декабря, 16:29

В Петербурге ужесточили контроль за очисткой крыш от снега

Врио губернатора Алекcандр Беглов подписал постановление, в котором прописан порядок действий госорганов по контролю за уборкой льда на крышах Петербурга, сообщили в Смольном.

Документ определяет порядок действий властей, если управляющие организации не справляются с обязанностями по уборке льда. Фиксировать нарушения будут сотрудники районных администраций, которые должны будут составить акт с приложенными фотографиями неочищенных ото льда крыш. Управляющим компаниям дадут сутки на уборку, опасную зону нужно будет огородить. Спустя сутки представители районных властей должны будут проверить, исправлена ли ситуация, и если нет – составить второй акт.

Эти документы передадут в Госжилинспекцию, которая привлечет нарушителей к административной ответственности. Граждан будут штрафовать на суммы от тысячи до пяти тысяч рублей, юрлиц – от 100 тысяч до миллиона рублей. Эти штрафы должны частично покрыть затраты города на ликвидацию опасных ситуаций и их последствий, пояснили в Смольном.

В 2017 году ряд падений сосулек с крыш привело к травмам петербуржцев. В феврале лед слетел с кровли прямо на подростка в Адмиралтейском районе, затем на пенсионера упала льдина с крыши администрации МО Измайловское. Примерно тогда же на Васильевском острове из-за падения сосульки погибла пожилая женщина. В результате был уволен замглавы района.

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24 декабря, 23:26    
Надо сразу убирать снег, а не ждать когда он превратиться в лёд...

24 декабря, 23:24   И кому надо убирать - должен убирать, а кто должен контролировать - должен контролировать...   И напоминает это что-то из советского прошлого, типа: "ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ".
Закладка на случай схода льда с крыш на головы прохожих.  
Слишком много "мёртвых душ" числится в штатах ЖЭС, УК,...

24 декабря, 22:11    
А администрация города не в курсе того, что снег с крыш следует убирать сразу, когда он только выпал (одновременно с уборкой улиц), а не тогда, когда он превратился в лёд?

24 декабря, 16:45    
Контролировать надо не только наличие льда и своевременность уборки, но, в первую очередь, количество приписок и липовых уборок. Тогда хозяйственникам будет выгодно тратить деньги не на вымышленные объёмы, а на реальные.

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