Депутаты Анохин и Чебыкин вошли в возглавляемый Бегловым Экологический совет

Смольный опубликовал состав Экологического совета при губернаторе, который начнет действовать в Петербурге со следующего года.

Совет возглавил врио губернатора Александр Беглов, заместителем председателя стал вице-губернатор Николай Бондаренко. Среди членов совещательного органа - председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский, его заместитель Кирилл Пащенко и два депутата Заксобрания от «Единой России» Константин Чебыкин и Андрей Анохин.

Анохин был инициатором создания совета, но изначально он хотел ограничить его повестку вопросами Приморского района. Утром 3 октября на пленарном заседании ЗакСа единоросс зачитал обращение к губернатору Георгию Полтавченко с предложением создать и возглавить совет. Вечером того же дня Полтавченко ушел в отставку.

Позже депутат обратился с предложением организовать совет к Беглову. Врио губернатора поддержал идею депутата, но с поправкой на то, что совет будет общегородским.

Анохин, по его собственным словам, позже предложил включить в совет другого единоросса Константина Чебыкина, который выступал за создание парка в устье реи Смоленки.

- Своей гражданской позицией он показал, что он активно отстаивает зоны зеленых насаждений, активно борется за интересы петербуржцев. После того как Константин так себя проявил, я его кандидатуру тоже предложил внести, - отметил Анохин.

Кроме того, членами органа стали директор Бюро экологической информации Ангелина Давыдова, директор по стратегическому развитию ООО "ЦЛИП "УМЭко" Георгий Бардашев, куратор движения "Красивый Петербург" Алексей Горячев, председатель правления экологической ассоциации "РазДельный Сбор" Татьяна Нагорская, член общественного Экологического совета при губернаторе Ленобласти Роман Казаков и несколько представителей сферы науки.

Отметим, что в Петербурге с 2012 года уже действует Экологический совет при правительстве города. Его возглавляет директор некоммерческого партнерства "Экологическое партнерство "АсЭП" Борис Крылов. В совет входит депутат ЗакСа Мария Щербакова. В 2018 году орган собирался дважды: 20 марта и 21 июня.

По словам депутата Анохина, новый орган будет принципиально отличаться от уже функционирующего:

- Есть общественный совет, а наш будет экспертным. У нас совершенно другие задачи. Главное, что нам удалось предложить кандидатуры, которые никак не ангажированными связями с промышленными и финансовыми группами, лоббирующими проекты, связанные с мусоропереработкой или вывозом мусора.

Согласно положению об Экологическом совете, главная цель органа – подготовка предложений по совершенствованию экологической обстановки в городе, обеспечение эко-безопасности и рационального расходования природных ресурсов. Заседания совета планируется проводить не реже двух раз в год.

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