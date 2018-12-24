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24 декабря, 17:59

В Генпрокуратуре сообщили о росте коррупции в России

В 2018 году в России было выявлено больше коррупционных преступлений, чем в 2017-м, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

На видеоканале «Эфир» Куренной заявил, что число коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2,3%. По его данным, за 11 месяцев нынешнего года таких преступлений зарегистрировано почти 29 тысяч.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что число дел по даче взяток выросло на 11%. Всего с начала года число преступлений по ст. 291 УК РФ составило 2408. Дел по ст. 290 УК (получение взятки) возросло с 3094 до 3315, добавил Куренной.

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24 декабря, 20:18   Едро-благодетель   ПЖиВ
Наш солнцеликий Путин победил всю коррупцию, Сирию завоевал, Украину взял в плен, США вот, вот сдадутся. Пенсию сделал на 5 лет, выход раньше! Ватники, отряды Путина.Ура! Кричите и ликуйте!

24 декабря, 18:48    
Так вроде её уже победили?

24 декабря, 18:13    
Идёт рост коррупции, других опаснейших для общества преступлений при уменьшении(!!!) числа заключённых...Маразм в России крепчает!

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