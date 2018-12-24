В Генпрокуратуре сообщили о росте коррупции в России

В 2018 году в России было выявлено больше коррупционных преступлений, чем в 2017-м, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

На видеоканале «Эфир» Куренной заявил, что число коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2,3%. По его данным, за 11 месяцев нынешнего года таких преступлений зарегистрировано почти 29 тысяч.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что число дел по даче взяток выросло на 11%. Всего с начала года число преступлений по ст. 291 УК РФ составило 2408. Дел по ст. 290 УК (получение взятки) возросло с 3094 до 3315, добавил Куренной.