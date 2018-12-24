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24 декабря, 19:50

Лукашенко решил не называть Россию братским государством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой решил не называть Россию братским государством, использовав в место этого понятие «партнеры».

«Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», - сказал Лукашенко.

«И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются», - отметил белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что Россия отвергла все предложения белорусской стороны по ценам на газ и компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере. По его словам, на следующих переговорах участники должны будут ответить на вопрос, почему «принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году». Президент добавил, что из-за налогового маневра в России Белоруссия потеряла почти 4,5 млрд долларов, а к 2024 году может потерять еще 10,5 млрд.

Лукашенко встретится с президентом Владимиром Путиным 25 декабря.

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24 декабря, 23:06   Быть бомжами - не зазорно, быть путанами - позорно?!...  
Бездомные полки, дивизии, армии и флотилии...  
Бездомные Вооруженные Силы...  
Непобедимые и легендарные, в боях познавшие радость побед...

24 декабря, 21:46    
лукашенко - шалтай-болтай, никак не может определиться... дружи с европой - с путиным пропадешь...

24 декабря, 21:35    
19:57 Путин сорит вложениями и земли раздаёт кому попадя. Соглашусь с вами. Всё для блага олигархов, китайцев, сирийцев, азиатов и других! Только не россиянам.

24 декабря, 20:06    
БАТЬКА ПРОЗРЕЛно за пару ярдов зелени опять ослепнет

24 декабря, 19:57    
Очень серьёзные финансовые аналитики утверждают, что Россия с 1992 года вложила БЕЗВОЗМЕЗДНО в Белоруссию более 100 миллиардов долларов! Может хватит??? Так как в Белоруссии кроме соли и болот с лягушками НИЧЕГО больше нет из ресурсов, а люди живут лучше, чем в России...

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