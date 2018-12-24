Одетых в желтые жилеты "бессрочников" задержали у метро "Черная речка"

В восьмом часу вечера 24 декабря полиция задержала у метро "Черная речка" участников "бессрочного протеста" Илью Ткаченко, Сергея Беляева и Андрея Жаксимбаева, сообщает Telegram-канал "Бессрочный протест. СПб".

Судя по фотографиям, опубликованным в интернете, активисты, одетые в желтые жилеты, по очереди стояли с плакатом «Путин нехороший». Всех троих задержанных доставили в 34 отдел полиции. По словам активистов, они успели пропикетировать только 19 минут.

"Бессрочники" заранее объявили в своем Telegram-канале, что будут проводить акцию у метро "Черная речка" и предложили всем желающим присоединиться.