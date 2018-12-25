Кокорин и Мамаев сыграют с тюремщиками в футбол после Рождества

Арестованные футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками ФСИН в СИЗО «Бутырка» после Рождества, передает Sports.ru со ссылкой на зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

«Мы обговаривали это с руководством изолятора, матч пройдет после Рождества. Более конкретная дата будет определена позднее», - сказала Меркачева.

Согласно правилам, обвиняемые по одному уголовному делу не могут видеться друг с другом без разрешения следователя. Из-за этого Кокорин и Мамаев сидят в разных камерах и посещают спортзал в разное время. Поэтому, вероятно, футболисты будут выходить на поле по очереди, в разных таймах, заметила Меркачева.

«Таким образом, они не увидят друг друга, и получать разрешения следователя для игры не потребуется», - сказала представитель ОНК, допустив, что следователь может дать разрешение, и тогда футболисты проведут полноценный матч.

Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО с октября: их обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Дела завели после двух драк футболистов за день: 8 октября они сначала подрались с водителем ведущей Первого канала, затем – в кафе с чиновником Минтранса Денисом Паком. Последний ранее работал помощником депутата петербургского ЗакСа Виктора Евтухова.