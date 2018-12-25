Невский проспект закроют для автомобилей в Новый год

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января Невский проспект будет закрыт для движения автомобилей, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение транспортных средств будет закрыто с 20:00 31 декабря 2018 года до 05:00 01 января 2019 года от Садовой улицы до Дворцового проезда. Кроме того, не проехать будет с утра 27 декабря до позднего вечера 3 января по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади и с ночи до утра 1 января – по Дворцовому мосту, Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной до Троицкого моста.