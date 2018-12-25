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12:29

Беглов рекомендовал членам правительства Петербурга спеть песенку для детдомовцев

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 25 декабря поручил членам регионального правительства посетить детский дом и поздравить детей с Новым годом.

- Необходимо выбрать детдом и обязательно приехать поздравить детишек.  Можете даже песенку спеть для них, - заявил врио губернатора на заседании правительства.

Ранее на заседании Беглов согласился с тем, что Ленинград в блокаду противостоял не фашистской Германии, а коалиции из европейских стран.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:24    
Идиоты а при чём тут Блокада Ленинграда?

12:44    
А КАЛИНКУ станцевать

Страница 1-ая (всего: 1)
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