18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

25 декабря, 14:11

Поклонская поздравила россиян с Новым годом верхом на коне

Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала новогоднее поздравление для россиян, сидя верхом на коне. Видео опубликовано в ее Instagram.

Свою речь Поклонская произнесла верхом на коне с бокалом шампанского в руках. На видео идет снег, но он не задевает одежду и волосы депутата – возможно, этот эффект наложили в видеоредакторе.

Поклонская поблагодарила россиян за «доверие и поддержку». Она заметила, что каждый ждет от Нового года перемен к лучшему, но они зависят «от нас, нашего выбора, ежедневного и порой очень сложного».

Депутат пожелала, чтобы в новогоднюю ночь к россиянам «обязательно пришла сказка». «В новом году к вам придет счастье, радость. И пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро!» - сказала Поклонская. Лошадь все это время стоять спокойно на месте не желала и топталась на месте.

Ранее с Новым годом россиян поздравил и ансамбль Росгвардии, записав кавер на одну из популярнейших рождественских песен – Last Christmas.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляю всех с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками!

Публикация от Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya)

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


25 декабря, 19:01   Дед Иван   РУСЬ
Я уважаю Н. Поклонскую за то, что не пошла против своей совести т не стала голосовать за пенсионный грабёж. Значит, есть ещё честные и принципиальные люди!

25 декабря, 17:14    
14-39
Трепло. Наталью есть за что уважать.

25 декабря, 14:39    
Лучше бы Поклонской восседать на свинье, всё-так наступает год "свиньи"!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

25 декабря, 22:13 Врио захотел инвестиций без Бабюк

25 декабря, 20:51 Беглов вручил Эдите Пьехе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени   1

25 декабря, 20:40 Полтавченко получил должность главы совета директоров ОСК

25 декабря, 20:26 Лимонов: Власть наработала на моё презрение

25 декабря, 20:01 Вишневский сообщил о задержании активистки Шахназ Шитик   2

25 декабря, 19:42 Полиция прекратила дело в отношении координатора "Весны" за акцию на мосту Кадырова

25 декабря, 19:20 Кадырова поразило "проблемное" обращение маленького чеченского блогера   1

25 декабря, 18:51 Медведев утвердил расширенный список антиукраинских санкций   3

25 декабря, 18:31 Клишас ответил на новое расследование ФБК: У меня есть намного больше   4

25 декабря, 18:07 Собчак требует амнистировать всех впервые осужденных за репосты

25 декабря, 17:41 Муниципал: АНО "Дозор" настаивает на прокурорской проверке МО "Кронверкское"

25 декабря, 17:28 Глава комитета по инвестициям Бабюк ушла в отставку   3

25 декабря, 17:23 УФАС выявило нарушения в документах о передаче земель в устье Смоленки застройщику

25 декабря, 17:11 Подозреваемые в поджоге редакции ФАН встретят Новый год в СИЗО

25 декабря, 16:35 Новым главой Росприроднадзора стала Светлана Родионова

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.