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25 декабря, 16:35

Новым главой Росприроднадзора стала Светлана Родионова

Новым руководителем природоохранного ведомства - Росприроднадзора - стала Светлана Родионова, ранее работавшая заместителем главы Ростехнадзора, извещает Znak.com. В политических кулуарах полагают, что чиновница является ставленницей Игоря Сечина.

Должность начальника Росприроднадзора стала вакантной в июне 2018 года, когда министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин распорядился упразднить с занимаемого поста Артема Сидорова. После и.о. ведомства был назначен Амирхан Амирханов.

Помимо Родионовой, на пост главы Росприроднадзора претендовали также замминистра природных ресурсов Мурад Керимов, помощник руководителя администрации президента Кирилл Молодцов и заместитель полномочного представителя президента по Уральскому краю Александр Калиберда. 

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