Подозреваемые в поджоге редакции ФАН встретят Новый год в СИЗО

Подозреваемым в поджоге редакции Федерального агентства новостей - Вадиму Лифшицу и Аркадию Орлову - вплоть до 8 марта продлили арест, уведомляет "Эхо Москвы".

Кроме обозначенных лиц, заключение под стражей продлено и другим фигурантам разбирательства.

Судья не приняла во внимание, что Лифшиц самостоятельно явился в полицию с повинной и заявил о поджоге, который, по его заверению, он совершил исключительно из "нелюбви" к "фабрике троллей".

По версии следствия, ночью 9 октября злоумышленники разбили окно офиса ФАН на Белоостровской улице, облили подоконник горючей жидкостью и бросили спички. Следователи полагают, что Орлов, Лифшиц и Игорь Васильев сговорились, нашли исполнителей и заплатили им по 25 тысяч рублей. Орлов, по версии следствия, должен был передать деньги, Лифшиц – координировать действия исполнителей, а Васильев – этих исполнителей найти и доставить на место событий. Также был арестован Василий Кирсанов, который, считают следователи, непосредственно участвовал в поджоге: облил помещение редакции ФАН бензином и поджег спичкой.