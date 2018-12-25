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25 декабря, 18:51

Медведев утвердил расширенный список антиукраинских санкций

Российский премьер Дмитрий Медведев известил подписчиков в Twitter о том, что расширил и утвердил новый список санкций в отношении ряда физлиц и компаний Украины.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - говорится в заявлении премьера в соцсети.

Добавим, Россия и Украина периодически, с момента вхождения в 2014 году Крыма в состав РФ, обмениваются пакетами "зеркальных" ограничений.

Последний раз некогда союзное государство ввело санкции в отношении 35 российских издательств, в том числе - местные "Россия сегодня" и РИА "Новости".

Также ряд депутатов Верховной Рады просят США ввести дополнительные экономические ограничения в связи с инцидентов в Керченском проливе.

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25 декабря, 23:48    
Клоун Медведев кому то интересен? Шестёрка Путина с рабской душонкой!Клоун изображает из себя Столыпина.

25 декабря, 20:56    
медведев дал себе по яйцам... конечно, украина в сложном положении из-за лугандона и крыма, но она свободная страна и у нее народ не в крепостной зависимости, как в россии, за ней технологии запада и будущее - чего нет у россиян...

25 декабря, 20:13    
31 марта президентские выборы на Украине, а осенью парламентские, потому России надо сверх активно в них вмешиваться с использованием всех средств и возможностей с целью получения максимальной выгоды для себя!!! Работать надо! Другого не дано!

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