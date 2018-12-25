Кадырова поразило "проблемное" обращение маленького чеченского блогера

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров впечатлился видеопосланием юного жителя республики, в котором он ругает местный "Водоканал" за то, что из кранов дома вода течёт одинаково горячая.

"Вот знаете, что-то в этом Грозном не в порядке. Я себе иду такой, захожу в ванную. Открываю один кран — там горячая [вода], горячущая. Открываю другой — горячая. „Водоканал“ чеченский когда-нибудь придет в себя? Мне что, третий кран сделать? Немедленно сделайте мне с одной стороны холодную воду, с другой — горячую, иначе я Рамзану Кадырову расскажу", - негодует малолетний юноша.

Кадыров ребенку ответствовал у себя "ВКонтакте", урезонив мэра Грозного Ибрагима Закриева за недосмотр за городскими службами, дав старт времени, отведенному на устранение недочетов инженерной инфраструктуры.