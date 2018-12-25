Полтавченко получил должность главы совета директоров ОСК

Экс-градоначальник Петербурга Георгий Полтавченко занял пост руководителя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Данное решение было принято сегодня, 25 декабря, во время заседания обновленного органа.

Ранее, комментируя задачи, которые бывший губернатор намеревается реализовать, приступив к труду в новой должности, он заявил, что собирается вывести ОСК на один уровень с лидерами российской экономики - "Газпромом" и "Роснефтью", и во имя этих целей готов "работать не покладая рук".

Напомним, 3 октября Владимир Путин упразднил Полтавченко, занимавшего пост губернатора Северной столицы с 2011 по 2018 год, в должности, назначив на его место экс-полпреда президента по СЗФО Александра Беглова.

Полтавченко также наградили почетным знаком “За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга”.

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