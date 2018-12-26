"Закон - не догма": Володин желает проверить Конституцию на актуальность

Председатель нижней палаты федерального собрания Вячеслав Володин предложил провести сравнительный анализ прописанных в Конституции РФ постулатов на предмет актуальности и соответствию реалиям современного времени. Соображениями на сей счет спикер поделился во время встречи депутатов ГД с Владимиром Путиным.

К работе над анализом можно подключить судей Конституционного суда, юристов, экспертов, ученых. При этом следует "ни в коем случае не замахиваться на основополагающие положения".

Между тем, Володин не уточнил, какие, как ему кажется, нормы и положения Конституции утратили свою "сущность".

"Закон, и даже такой Основной закон, - он не догма", - приводит умозаключение спикера телеканал "Россия 24".

Реакция Путина на данное предложение в эфире представлена не была.