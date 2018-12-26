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11:23

Беглов принял отставку Мокрецова и Албина

Врио градоначальника Петербурга Александр Беглов принял отставку сразу двух вице-губернаторов - Михаила Мокрецова и Игоря Албина, извещает пресс-служба Смольного.

Обязанности Мокрецова возложены на Сергея Мовчана, Албина - на Николая Бондаренко.

ЗАКС.Ру писал, что Мокрецов заявил об увольнении по собственному желанию еще в ноябре. Он руководил финансовым блоком правительства с 2013 года.

Отставка Албина, вероятно, связана со скандалом вокруг проблем дольщиков Петербурга, достигшим общественного резонанса после того, как на большой предновогодней пресс-конференции Владимира Путина "рязанская" журналистка Алла Андреева указала на ставшего уже "экс" вице-губернатора в качестве вероятного виновника "недоделок" в ее сданном в 2017 году доме.

Албин занимал пост куратора строительного блока Смольного с 2014 года. Именно ему вверили наблюдение за возведением стадиона "Газпром Арена" (экс-"Санкт-Петербург") после того, как его коллега - бывший вице-губернатор Марат Оганесян - стал фигурантом уголовного дела о хищениях.



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18:12    
14:46  и 15:51   Давайте точнее: Что насчет "противостоял" музею Достоевского? Он лишь встретился с активистами (ПРОПИАРИЛСЯ) и больше ничего, даже заявлений внятных о него нет. Врете и выгораживаете баклонавта - раз. Кто там в СМУ 11 Метростроя голодовку объявил сегодня и не выходит на поверхность? Может баклонавт и здесь "соусем неуувииновен"? ("договора не заключал" и "подписи он не ставил", да он почти нигде подписи не ставил, а других заставлял - опытный пассажир). Это - два. Я готов продолжить "коленька".

16:51    
какие ЦЕННЫЕ КАДРЫ ПОТЕРЯЛИ- теперича не видать БЕГЛОМУ губернаторского кресла

15:51    
12:45 Вы либо тролль, либо не в курсе, но лезете.
Завяление про разорение Албиным строительного комплекса, это просто идиотизм (или троллинг), как и про кидок рабочих. Это Албин заключал с ними договоры найма?

14:46    
12:45, полагаю, о том, кто из нас бредит, могут судить читающие перепалку. Что же касается рабочих, о заработке которых Вы якобы печетесь, то в основном они завезены любителями сорвать бабла из соседних стран (цель - эксплуатация дешевой рабочей силы). Они тоже, разумеется, нуждаются в заработке, но не следует "свою шерсть с государственной мешать". А противостоял Албин многим. Последняя история - противостояние всовыванию рядом с домом, где жил Ф.М.Достоевский стеклобетонной коробки на месте сквера "с целью расширения музея", хотя каждому гостю и горожанину очевидно, что архитектурное, культурное пространство города времен Федора Михайловича - лучший памятник ему и музей его, а лица, ломающие это пространство фактическим занимаются поруганием памяти писателя. Помню замечательные экскурсии по Петербургу Достоевского, которые проводил исследователь его творчества Белов.

12:45    
12:17 Вы бредите.Любитель бакланов разорил большую часть строительного комплекса Санкт-Петербурга. Сколько рабочих осталось без зарплаты и работы? Насчет золотых яиц и стадиона через полгода поговорим, когда обнародуют материалы уголовных дел. Кому он там противостоял "коленька" в историечком центре конкретно?

12:17    
Полагаю, Беглов, приняв отставку Албина, допустил ошибку. Албин противостоял инвесторско-девелоперскому лобби, уничтожающему исторический центр Санкт-Петербурга, фактически в тупости своей режущему курицу, несущую золотые яйца под рассчитанную на умственно отсталых речевку "город должен развиваться". Да и по результатам в ждугих сферах Албин - самый эффективный из вице-губернаторов, не языком воздух молотит, а добивается реальных результатов. Обидно.

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