Беглов принял отставку Мокрецова и Албина

Врио градоначальника Петербурга Александр Беглов принял отставку сразу двух вице-губернаторов - Михаила Мокрецова и Игоря Албина, извещает пресс-служба Смольного.

Обязанности Мокрецова возложены на Сергея Мовчана, Албина - на Николая Бондаренко.

ЗАКС.Ру писал, что Мокрецов заявил об увольнении по собственному желанию еще в ноябре. Он руководил финансовым блоком правительства с 2013 года.

Отставка Албина, вероятно, связана со скандалом вокруг проблем дольщиков Петербурга, достигшим общественного резонанса после того, как на большой предновогодней пресс-конференции Владимира Путина "рязанская" журналистка Алла Андреева указала на ставшего уже "экс" вице-губернатора в качестве вероятного виновника "недоделок" в ее сданном в 2017 году доме.

Албин занимал пост куратора строительного блока Смольного с 2014 года. Именно ему вверили наблюдение за возведением стадиона "Газпром Арена" (экс-"Санкт-Петербург") после того, как его коллега - бывший вице-губернатор Марат Оганесян - стал фигурантом уголовного дела о хищениях.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.