Вишневский - об отставке Албина: Беглов избавляется от тех, на чьем фоне смотрится блекло

Петербургский парламентарий, "яблочник" Борис Вишневский сожалеет об уходе куратора строительного блока Смольного, вице-губернатора Игоря Албина, чью отставку сегодня, 26 декабря, принял врио градоначальника Александр Беглов.

"Очень жаль, что уходит Албин. Сколько бы мы не спорили с ним. Беглов избавляется от тех, на чьем фоне он смотрится блекло", - написал депутат у себя в Telegram.

Вместе с Албиным, напомним, ушел из Смольного и вице-губернатор Михаил Мокрецов. Днем ранее занимаемого поста лишилась также председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Увольнение Албина, вероятно, связано с со скандалом вокруг проблем дольщиков Петербурга. Конфликт достиг эскалации после того, как на большой предновогодней пресс-конференции Владимира Путина "рязанская" журналистка Алла Андреева указала на некомпетентность ставшего уже "экс" вице-губернатора. Постфактум инцидента чиновник заявил о том, что женщина на его фоне устроила самопиар, назвав озвученную ей информацию клеветнической.

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