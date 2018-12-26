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12:36

Полиция не нашла пропаганды гомосексуализма в рисунках екатеринбургских школьников

Екатеринбургские полицейские не увидели признаков "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" (статья 6.21 КоАП) в рисунках учеников школы №115, посвященных Дню толерантности, уведомляет РИА "Новости".

В конце ноября правоохранители сочли, что в простых детских рисунках, на которых изображена, преимущественно, радуга и люди, держащиеся за руки, могут таиться признаки чрезмерной толерантности, в связи с чем направили их на экспертизу. Сотрудница департамента образования администрации Екатеринбурга рассказала тогда, что 17 плакатов принадлежат "кисти" учеников 5-11 классов для конкурса "Толерантный мир", приуроченного к одноименному международному дню. Она также опровергла информацию о том, что на конкурс выставлялись работы, якобы пропагандирующие нетрадиционные отношения и послужившие поводом для проверки: "В рисунках отражены лишь общечеловеческие ценности: дружба, уважение, взаимопонимание".

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14:15    
12:53 Да, скоро такие в детских садах запретят радугу рисовать. Таких только молотки с серпами или свастики на детских рисунках вдохновляют.

12:53    
Не нашли пропаганды в рисунках!  Конечно, это же дети, а не пропагандисты. Дети были объектами чьей-то пропаганды и поэтому нарисовали то, что им рассказали и внедрили в сознание. Вот эти люди и должны ответить за преступную пропаганду. Жаль, что полицаям не хочется работать, или неможется, а лишь бы отписаться.

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