Полиция не нашла пропаганды гомосексуализма в рисунках екатеринбургских школьников Екатеринбургские полицейские не увидели признаков "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" (статья 6.21 КоАП) в рисунках учеников школы №115, посвященных Дню толерантности, уведомляет РИА "Новости". В конце ноября правоохранители сочли, что в простых детских рисунках, на которых изображена, преимущественно, радуга и люди, держащиеся за руки, могут таиться признаки чрезмерной толерантности, в связи с чем направили их на экспертизу. Сотрудница департамента образования администрации Екатеринбурга рассказала тогда, что 17 плакатов принадлежат "кисти" учеников 5-11 классов для конкурса "Толерантный мир", приуроченного к одноименному международному дню. Она также опровергла информацию о том, что на конкурс выставлялись работы, якобы пропагандирующие нетрадиционные отношения и послужившие поводом для проверки: "В рисунках отражены лишь общечеловеческие ценности: дружба, уважение, взаимопонимание". Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен