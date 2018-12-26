Памфилова: Расследование нарушений после выборов в Приморье просто замяли

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что изучение нарушений о фальсификациях в ходе первого тура выборов губернатора Приморского края до конца завершено не было, передает "Интерфакс".

"Расследование просто замяли. Нужно понять, кто вынуждал людей это делать [совершать нарушения]. Организаторов надо найти", - посетовала глава ЦИК.

Памфилова также выразила уверенность, что расследованию нужно было уделить должное внимание еще до второго тура электорального процесса. Между тем, сообщения команды "Голос" о новых нарушениях никоим образом в данном случае не повлияют на исход дела - Олег Кожемяко все равно останется губернатором.

"Если бы даже по тем участкам, по которым поднят вопрос, если бы их [данные о голосовании] взять и исключить - предположим, что там что-то не то, все равно бы на общий результат это бы не повлияло, там все равно было бы больше 60% [у Кожемяко]", - заявила Памфилова.

Первый "раунд" выборов в Приморском крае прошел осенью с большим скандалом. Единоросса Андрея Тарасенко обходил Андрей Ищенко, после чего произошла резкая и ничем, кроме нарушений, не объяснимая перемена в "расстановке сил": внезапно выяснилось, что победил Тарасенко. Результаты голосования впоследствии были отменены Центризбиркомом, который назначил повторную процедуру.

Коммунисты под предлогом недоверия к ЦИКу и якобы в знак протеста от Ищенко быстро отказались, а в качестве самовыдвиженца он не преодолел муниципальный фильтр и не был допущен до новых выборов.

Отметим, ещё до электорального события муниципалы из Приморья заявляли, что на них давят местные власти, требуя поставить подписи в поддержку Кожемяко. Некоторым из них недвусмысленно намекали на возникновение профессиональных трудностей в случае непослушания.

Также до выборов близ предвыборного штаба нового губернатора произошел неприятный инцидент с волонтером штаба Алексея Навального.