Управделами президента потратит почти 400 млн рублей на покупку элитных авто

Управление делами президента России намеревается вычесть из государственного бюджета практически 400 млн рублей с тем, чтобы приобрести дорогостоящие автомобили.

Так, передает "МБХ Медиа", 24 декабря на портале госзакупок ФГУП "Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента" разместило тендер на покупку 78 авто марки Genesis на общую сумму 194 млн рублей. Таким образом, цена одного ТС составляет 2,5 млн. Исходя из информации на сайте дилера, за эти деньги можно купить авто в максимально возможной комплектации. В документах к закупке технические требования к модели отсутствуют.

Другая закупка размещена ФГБУ "Транспортный комбинат „Россия“ Управления делами президента" на следующий день - 25 декабря. Сумма лота - 199 млн рублей. Подрядчик должен будет поставить в ведомство 78 "безымянных" транспортных средств - марки и модели в тендере отсутствуют. Отмечается лишь, 64 авто должны быть бизнес-класса по 2,1 млн рублей за единицу, а также 15 машин представительского класса по 4,5 млн каждый. Даже несмотря на сокрытие информации о марке автомобиля, известно, что обычно Управделами приобретает BMW и Ford: тендеры на обслуживание ТС именно данных марок были опубликованы на портале госзакупок в течение последнего месяца. Общая сумма контрактов составляет более 20 млн рублей.