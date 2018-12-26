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26 декабря, 20:26

"Метрострой" и Смольный переложили друг на друга ответственность за выплату долгов рабочим

«Метрострой» ожидает от комитета по развитию транспортной инфраструктуры оплаты работ на сумму порядка миллиарда рублей, и эти деньги собирается направить на выплату зарплаты сотрудникам. Так в компании прокомментировали забастовку рабочих, которые отказались покидать шахту строящегося метро «Театральная». 

«Мы надеемся, что этот процесс не будет затягиваться со стороны КРТИ, с которым в последнее время удалось наладить продуктивную и быструю работу по сдаче-приемке документов», - подчеркнули в «Метрострое», добавив, что делается все, чтобы до Нового года «люди получили то, что заработали тяжелым трудом».

В КРТИ, в свою очередь, заявили, что приняли у «Метростроя» работ на сумму более 750 млн, и средство на покрытие долгов по зарплате у компании есть. «Вопрос только в том, когда "Метрострой" сможет перечислить эти деньги рабочим. Этот вопрос как раз и нужно задать непосредственно подрядчику», - подчеркнули представители комитета. 

Ранее около 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» отказались выходить со своей смены из шахты строящейся станции метро «Театральная», пока им не выплатят зарплату. Кроме забастовки, рабочие объявили голодовку. Замдиректора «СМУ-11» Владимир Харенков заявил, что зарплату могут начать выплачивать уже завтра.

 

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