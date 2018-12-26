Совет нацбезопасности Украины утвердил новые санкции против России

Совет национальной безопасности Украины поддержал введение новых санкций в отношении России, сообщается на сайте ведомства.

Ограничения вводятся в отношении российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов, сотрудников силовых структур, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины». Под санкции, в том числе, попадают военные, судьи и правоохранители, причастные к захвату украинских военных кораблей в Керченском проливе и аресту моряков. Конкретные имена или названия компаний не уточняются.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения, которое было объявлено в конце ноября. Меры приняли после того, как погранслужба ФСБ России 25 ноября с применением оружия задержала украинские корабли в Керченском проливе. 24 моряка арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы.