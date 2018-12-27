Петербургское управление МЧС признали лучшим в стране

Министерство чрезвычайных ситуаций признало управление по Петербургу лучшим в стране, сообщил начальник петербургского ГУ МЧС Алексей Аникин.

«Руководство Министерства высоко оценило проделанную каждым из нас работу, присвоив по итогам 2018 года главному управлению МЧС России по Санкт-Петербургу звание лучшего главного управления страны», - сказал Аникин, поблагодарив своих подчиненных за это «достижение, в которое каждый из сотрудников вложил частичку себя».

Также Аникин поздравил сотрудников управления с Днем спасателя, который отмечается 27 декабря. «Хотел бы, не без гордости, отметить, что вы с честью выполняете свое предназначение, ежедневно вступая в бой со стихией, предотвращая возможные ЧС и спасая людей. Вы всегда первыми оказываетесь там, где необходима помощь. Именно на вас рассчитывают те, кто попал в беду. Мужества, смелости и отваги вам не занимать», - подчеркнул начальник управления МЧС.

Аникин пожелал спасателям удачи, здоровья, любви и взаимопонимания. «И пусть над нашими головами всегда будет мирное небо и светит белая звезда надежды и спасения!» - заключил глава управления.