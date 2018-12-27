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14:32

ФСИН пообещала заключенным на Новый год пельмени и добрые фильмы

Заключенных российских колоний в Новый год угостят салатами, пельменям и порадуют добрыми новогодними фильмами, передает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

По словам представителей ФСИН, в канун Нового года и новогодние праздники в рацион заключенных включат винегрет, икра из овощей, соте из курицы, чахохбили, котлеты, мясные и рыбные биточки, пельмени, рулеты из мяса и овощей. Традиционно в колониях пройдут концерты художественной самодеятельности, театрализованные постановки, викторины, а заодно заключенные посмотрят добрые новогодние фильмы, отметили в службе.

В том числе в колониях проведут показы национальных костюмов 15-19 веков, которые сшили осужденные, конкурсы кулинарного мастерства, вокальные конкурсы. Также заключенны будут участвовать в благотворительных акциях по изготовлению мягких игрушек и вязанных вещей, которые затем передадут в детские дома.

Также на праздниках во многих исправительных учреждениях пройдут «Дни открытых дверей». В это время осужденные смогут встретиться с родственниками, колонии посетят творческие коллективы.

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