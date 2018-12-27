СК закрыл дело об экстремизме против бывшего полпреда президента на Сахалине

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении бывшего полномочного представителя президента в Сахалинской области Виталия Гулия, которого обвиняли экстремизме, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Дагира Хасавова.

«Мы получили официальное уведомление в виде постановления о прекращении уголовного дела, которое было подписано накануне. Мой подзащитный и я, как его адвокат, согласились с прекращением [дела]», - сказал юрист. По каким причинам было закрыто дело, не уточняется.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) было возбуждено в отношении Гулия в 2015 году. Поводом стала его книга «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника»: суд признал ее экстремистской.

Экс-чиновника задержали в начале 2017 года в аэропорту Домодедово, сняв с самолета. Свою вину Гулий не признавал, настаивая на прекращении дела. В мае того же года Басманный суд Москвы вернул дело в прокуратуру, сочтя, что время, место, способ и другие обстоятельства преступления предварительным следствием доказаны не были.