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17:45

Путин посоветовал новым главам регионов доказать свою состоятельность

Сегодня, 27 декабря, в Кремле прошла предновогодняя встреча Владимира Путина с победителями региональных выборов 2018 года, уведомляет ТАСС. В числе общих наказов, данных президентом новым главам регионов, главными были несколько, в том числе, - проявить свою компетентность и воплотить в жизнь обещания, данные электорату.

"Наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали людям - все другие интересы должны отойти на второй план", - потребовал Путин.

В довершение официальной, открытой для журналистов части встречи, президент заявил, что рад успехам новых губернаторов, пожелав им удачи.

В аудиенции главы государства в Кремле приняли участие глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (ЛДПР) и руководитель Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР).

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19:05   Бордунов  
Можно подумать, сам Путин доказал свою состоятельность. Просерает все, что дала русским природа, а других учит. Прямо клишас какой-то.

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