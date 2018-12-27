Координатора «Времени» Расулова насильно увезли в суд

Вечером 27 декабря координатора демократического движения «Время» Тимура Расулова судебные приставы и полицейские увезли в Октябрьский районный суд, чтобы рассмотреть его дело по статье о мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру сам активист.

На утро 27 декабря у Расулова было назначено судебное заседание, на которое он не явился. Рассмотрение дела уже трижды откладывали из-за отсутствия координатора «Времени».

По словам активиста, приставы и полицейские пытались попасть к нему домой с шести часов утра. Его увезли в седьмом часу вечера, хотя Октябрьский суд работает до 18-00.

Расулову вменяют нарушение правопорядка за то, что он якобы ругался матом в здании того же Октябрьского суда 4 декабря. Протокол в отношении Расулова составили сразу же после назначения в отношении него 100 часов обязательных работ за акцию с «самоуничтожающейся Конституцией».