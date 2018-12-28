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9:06

Путин подписал закон о частичной декриминализации 282 УК РФ

Владимир Путин своей подписью окончательно узаконил принятую Госдумой и одобренную Совфедом инициативу, предполагающую послабление "экстремистской", 282-й статьи УК РФ в части лайков и репостов, сообщается на портале правовой информации.

Отныне от уголовной ответственности освобождаются лица, привлекаемые к ч. 1 ст. 282  в первый раз и не свершившие серьезной угрозы, послужившей поводом для подрыва основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться только те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные действия в течение одного года. Это касается, в том числе, и ответственности за содержащие признаки "экстремизма" репосты и лайки в социальных сетях. Первичная "оплошность" подобного рода, напомним, будет наказываться либо штрафом, либо административным арестом до 15 суток, либо обязательными работами. 

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9:23    
Вообще 282-ю статью из УК РФ убрать, а на её место вернуть крайне эффективную 58-ю УК РСФСР!

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