Путин подписал закон о частичной декриминализации 282 УК РФ Владимир Путин своей подписью окончательно узаконил принятую Госдумой и одобренную Совфедом инициативу, предполагающую послабление "экстремистской", 282-й статьи УК РФ в части лайков и репостов, сообщается на портале правовой информации. Отныне от уголовной ответственности освобождаются лица, привлекаемые к ч. 1 ст. 282 в первый раз и не свершившие серьезной угрозы, послужившей поводом для подрыва основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться только те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные действия в течение одного года. Это касается, в том числе, и ответственности за содержащие признаки "экстремизма" репосты и лайки в социальных сетях. Первичная "оплошность" подобного рода, напомним, будет наказываться либо штрафом, либо административным арестом до 15 суток, либо обязательными работами. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен