В Крыму на границе с Украиной установили 60 км ограждения с колючей проволокой

В погрануправлении Федеральной службы безопасности известили о завершении работ по монтажу ограды на Перекопском перешейке на границе между Крымом и Украиной, передает РИА "Новости".

Общая длина ограждения составила более 60 км. По всему периметру установлены видеокамеры, датчики движения и тепловизоры.

"Аналогичные системы охраны государственной границы успешно применяются на северных и дальневосточных рубежах нашей Родины, а также в районах с наиболее острой обстановкой, обусловленной высоким риском совершения правонарушений на государственной границе", - уточнили "задачи" стены в крымском погрануправлении ФСБ.

На обозначенной территории, уточнили в ведомстве, высок риск разведывательных диверсий со стороны Украины, а также контрабанда оружия и боеприпасов.