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9:44

Президент подписал закон об отмене роуминга внутри России

Глава государства узаконил отмену национального роуминга сотовой связи, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Инициатива вступит в законную силу 1 июня 2019 года.

Операторы обязаны будут установить единую тарифную сетку для всех путешествующих по России абонентов. 

Ранее ряд региональных операторов, в частности, компания "Мотив" (обслуживает Свердловскую, Курганскую области и ХМАО) и "Таттелеком" (Татарстан), направили в российское правительство письмо, в котором сообщили, что принятие данного закона негативно скажется на некрупных игроках сотового рынка. Так, считают они, отмена тарификации входящих звонков в национальном роуминге грозит им либо повышением тарифов, либо закрытием компании. 

Напомним также, проект инициативы об отмене роуминга в России внесли на рассмотрение депутаты от "Справедливой России" ещё в 2017 году.

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