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14:13

Милонов откроет в Петербурге киоск с "безмайонезной" сирийской шавермой

Федеральный парламентарий, посетив сегодня, 28 декабря, свою вотчину - город на Неве, рассказал "Петербургскому дневнику" о том, что намеревается открыть на просторах Северной столицы закусочную, где будут подавать исключительно сирийскую шаверму.

"На территории моего округа мы с гражданами из Сирии хотим организовать настоящую шаверму сирийского типа, чтобы петербуржцы могли соприкоснуться с этим нравственным шаверменным камертоном", - лирично отметил депутат, добавив, что в большинстве городских заведений общепита, где подают данное восточное кушанье, качество еды его крайне не устраивает ввиду обилия майонеза.

О своих гастрономических предпочтениях Милонов заявляет не впервые: не так давно, например, он пожелал видеть шаверму в списке блюд столовой Госдумы.

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18:52    
у милонова уже похоже сирийский паспорт и гражданство...

18:24    
Все зло в майонезе! С Милоновым мы победим майонез. Наш президент - Милонов!

15:37   Вячеслав Серафимович  
Хорошее дело! Еще субсидию ее дадим.

15:19    
Милонов решил с гражданами Сирии! А почему не с жителями округа??? Четыре года молчал и вот появился, потому что скоро выборы и надо напомнить о себе как -то. Сидит в Думе ,просиживает штаны и от безделья уже не знает что придумать.Словоблуд.

14:22    
А в самой Сирии после ухода янки ситуация РЕЗКО(!!!) меняется в пользу правительства Асада, а значит и России, так как курды, поняв, что Штаты их предали, стали сдавать свои территории правительственным войскам на севере Сирии, чтобы их не заняли турецкие войска...Впереди в Сирии предстоит большой торг, но у России беспроигрышные позиции!

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