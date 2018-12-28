Милонов откроет в Петербурге киоск с "безмайонезной" сирийской шавермой

Федеральный парламентарий, посетив сегодня, 28 декабря, свою вотчину - город на Неве, рассказал "Петербургскому дневнику" о том, что намеревается открыть на просторах Северной столицы закусочную, где будут подавать исключительно сирийскую шаверму.

"На территории моего округа мы с гражданами из Сирии хотим организовать настоящую шаверму сирийского типа, чтобы петербуржцы могли соприкоснуться с этим нравственным шаверменным камертоном", - лирично отметил депутат, добавив, что в большинстве городских заведений общепита, где подают данное восточное кушанье, качество еды его крайне не устраивает ввиду обилия майонеза.

О своих гастрономических предпочтениях Милонов заявляет не впервые: не так давно, например, он пожелал видеть шаверму в списке блюд столовой Госдумы.