Россия и Британия договорились о частичном восстановлении состава дипмиссий

К концу января количественный состав дипломатических миссий Великобритании и РФ в двух столицах будет частично восполнен, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление посла России в Англии Александра Яковенко.

"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне", - сообщил Яковенко, отметив, что "по крайней мере, половина посольства будет восстановлена" на ранее занимаемом посту.

Напомним, отношения России и Великобритании усугубились после отравления в Солсбери бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Британия полагает, что именно РФ напрямую связана с инцидентом.

14 марта Тереза Мэй выслала 23 человека, являющихся российскими дипломатами. Россия ответила симметрично. 26 марта, стало известно о высылке 60 российских дипломатов, которым дали на отъезд семь дней, из США. Кроме того, об изгнании российских дипломатов объявили Германия, Италия, Испания, Польша, Чехия и прибалтийские страны.