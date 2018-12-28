Верховный суд отменил решение об оправдании экс-сенатора от Карелии Алиханова

Президиум Верховного суда отменил решение об отмене приговора бывшему сенатору от Карелии Девлетхану Алиханову по делу о мошеничестве, передает РИА «Новости».

Решение было принято после рассмотрения апелляции Генпрокуратуры. По словам представителя суда, постановление отменили «в части отмены приговора». «В остальном постановление президиума оставили без изменений», - уточнил собеседник агентства.

Родственники Алиханова сообщили, что после решения Верховного суда бывшего сенатора забрали в СИЗО из его дома в Петрозаводске. Мотивировочную часть постановления адвокаты получат в субботу, 29 декабря.

Приговор экс-сенатору президиум Верховного суда отменил 5 декабря. Тогда его оправдали полностью с правом на реабилитацию после того, как решение вынес Европейский суд по правам человека.

Бывшего сенатора приговорили к шести годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей в 2017 году по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Алиханова обвинили в незаконном приобретении 13 объектов недвижимости по заниженной цене якобы путем обмана руководства карельского отделения Сбербанка России и должностных лиц Петрозаводского городского округа.