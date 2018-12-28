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28 декабря, 20:35

Володин попросил Макрона и Меркель не вмешиваться в дела других государств

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров Франции и Германии Эмманюэля Макрона и Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, передает РИА «Новости».

Так Володин прокомментировал совместное заявление Макрона и Меркель, в котором лидеры двух европейских стран призвали Россию освободить арестованных украинских моряков.

По словам Володина, в отношении моряков «идет следствие, решение должен вынести суд». «Думаю, что лидерам двух демократических европейских стран хорошо известно, что вмешательство кого бы то ни было, несмотря на занимаемые должности, в процесс правосудия – это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов», - подчеркнул спикер Госдумы.

Володин призвал Макрона и Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции о соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела, принятой Межпарламентским союзом в 2017 году.

25 ноября погранслужба ФСБ России с применением оружия задержала в Керченском проливе три украинских военных корабля. 24 моряка арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы.

В ответ Украина ввела в областях вдоль границы с Россией военное положение, о прекращении которого президент Петр Порошенко объявил 26 декабря. В начале декабря ситуацию прокомментировали в Госдепе США. Там России пригрозили «последствиями и болью».

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0:05   Бордунов  
Главгей, совсем умом тронулся? Лучше Вавану посоветуй, в чужие страны не лезть, начиная с Украины, пока совсем не изолировали.

28 декабря, 20:47    
Действительно давно пора ставить западников на место! Тот же Макрон пусть "жилетами" занимается лучше, а не учит Россию жить, молокосос! А старухе Меркель давно пора на пенсию и мемуары писать про комсомольскую молодость в ГДР!

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