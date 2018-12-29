В Петербурге обманутого дольщика задержали за одиночный пикет у приемной Медведева

Дольщик ЖК «Охта Модерн» Антон Головин был задержан полицейскими после одиночного пикета у приемной премьер-министра Дмитрий Медведева и офиса «Единой России» на Конногвардейском бульваре, сообщает группа «Охта Модерн Дольщики Большеохтинский 15».

Инцидент случился днем 27 декабря. По словам Головина, полицию вызвали из офиса единороссов.

«В полиции служат более участливые люди, которые даже извинились передо мной, от них я узнал, что звонили из офиса ЕР и просили убрать неугодного гражданина, который якобы препятствует проходу граждан к депутатам», - написал дольщик.

Полицейские взяли с Головина объяснительную и отпустили, вернув плакат.

Строительство ЖК «Охта Модерн» началось в 2003 году. Сдать объект планировалось в 2006 году.