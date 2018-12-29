18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:52

В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за охоты губернатора на спящего медведя

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, в которой подозревают губернатора региона Сергея Левченко, сообщили в Генпрокуратуре.

По данным прокурорской проверки, 5 января 2017 года «неустановленные лица с использованием огнестрельного оружия осуществили незаконную охоту, в ходе которой добыли медведя, а также иных диких животных». Разрешительных документов у них не было, к тому же были нарушены допустимые сроки охоты, отметили прокуроры. Материалы проверки направили в органы дознания, который возбудил дело по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота).

«Органом следствия также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко», - добавили в Генпрокуратуре.

Ранее «Россия 24» показала сюжет об охоте с участием Левченко. На видео видно, что Левченко убил медведя, когда тот спал в берлоге. После этого появилась информация, что следователи начали проверку по факту этой охоты. Сам Левченко заявил, что это «уже проверялось много раз, в том числе и правоохранительными органами».

«Я знаю, что там все законно, и это было дважды проверено Следственным комитетом, было признано, что все законно. Остальное это уже те домыслы, которые я комментировать не буду», - приводит его словам IRK.ru.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:22    
барин развлекался охотой... а теперь развлекается потешаясь над бессилием закона, зная, что его отмажут...

15:18    
Великое событие!  Возбудились на губера по незаконной охоте!  Рапортуют, как храбрые зайцы, напавшие на крупного зверя. Да за такие дела надо сразу, молча и быстро принимать жёсткие меры, а потом докладывать в прессе, что сделано. Любой браконьер должен быть без долгих рассуждений схвачен и отх.ячен, потом лететь, пердеть и радоваться. Сколько таких случаев, постоянно попадаются "шишки".

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

20:48 Быков: Россия беспрерывно находится в состоянии гражданской войны

20:20 Путин погонял шайбу на Красной площади

19:55 Украина усилит пограничный контроль в Черном море

19:26 Лимонов прогнал Прилепина из "Другой России"

19:00 Вместо уборки Невского района глава ООО "СтройТехСервис" прикупил себе Porsche

18:36 Суд не стал принимать иск Удальцова к Путину и Медведеву

18:05 Минтруда планирует "добраться до каждой семьи", чтобы понять причины низких доходов   2

17:38 Муниципалы поговорили в Смольном о планах на будущий год

17:36 В Петербурге двум участникам протестных акций отменили административные наказания   1

17:10 Неонацист Тесак получил 10 лет колонии строгого режима по делу "Реструкта"

16:55 Жилищный комитет рассказал об успехах в уборке снега   2

16:35 Бондаренко отчитался о проделанной комитетом по благоустройству за год работе

16:30 Макаров пожелал ленинградцам-петербуржцам счастья и здоровья в 2019 году   1

16:03 Песков опроверг слухи об "аннексии" Белоруссии   2

15:40 Полиция «шьёт» Гудковым второй протокол за участие в «мусорном» митинге

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.