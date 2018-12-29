В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за охоты губернатора на спящего медведя

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, в которой подозревают губернатора региона Сергея Левченко, сообщили в Генпрокуратуре.

По данным прокурорской проверки, 5 января 2017 года «неустановленные лица с использованием огнестрельного оружия осуществили незаконную охоту, в ходе которой добыли медведя, а также иных диких животных». Разрешительных документов у них не было, к тому же были нарушены допустимые сроки охоты, отметили прокуроры. Материалы проверки направили в органы дознания, который возбудил дело по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота).

«Органом следствия также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко», - добавили в Генпрокуратуре.

Ранее «Россия 24» показала сюжет об охоте с участием Левченко. На видео видно, что Левченко убил медведя, когда тот спал в берлоге. После этого появилась информация, что следователи начали проверку по факту этой охоты. Сам Левченко заявил, что это «уже проверялось много раз, в том числе и правоохранительными органами».

«Я знаю, что там все законно, и это было дважды проверено Следственным комитетом, было признано, что все законно. Остальное это уже те домыслы, которые я комментировать не буду», - приводит его словам IRK.ru.